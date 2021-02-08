В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь.

Со слов женщины, примерно в 16.30 ч. дня ее 16-летняя дочь ушла из дома в магазин и до сих пор не вернулась.

С целью оперативного выявления местонахождения пропавшего подростка, полицейские опросили возможных очевидцев и водителей такси, которые могли бы владеть какой-либо информацией.

В результате проведенных ОРМ оперативники в течение суток установили местонахождение молодой девушки.

Пропавшую без вести стражи порядка обнаружили в Алматы.

Несовершеннолетнюю вернули домой.

Как выяснилось, девушка хотела устроиться на работу и заработать денег. Подросток решила помочь своим родителям.