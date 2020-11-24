В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что без вести пропала его несовершеннолетние дочь. Со слов мужчины, днем его дочь вышла из дома поиграть, а спустя 2-3 часа обеспокоенный отсутствием ребенка сельчанин принялся искать ее, передает Otyrar.KZ.

Однако, после безуспешных поисков, он позвонил на пульт «102» и попросил помощи у полицейских.

Вместе с родителями девочки полицейские искали ее у родственников и друзей.

В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП в течение часа обнаружили пропавшую школьницу в 8 км от дома у дедушки.

Найденную несовершеннолетнюю девочку ювенальные полицейские вернули домой живой и здоровой.