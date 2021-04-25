Во время проведения профилактических работ с населением, примерно с 17.00 ч. вечера по улице Байтурсынова, полицейские заметили маленькую девочку, которая плакала и искала маму.

Стражи порядка сразу же поспешили к ребенку в возрасте 3-4 лет, и стали расспрашивать ее о родителях. Однако малышка не могла внятно объяснить, где живет и им не удалось получить каких-либо данных.

Инспекторы полиции успокоили плачущую девочку и доставили в участковый пункт, где накормили и напоили.

Затем они провели поисковые работы, опросили прохожих и жителей, проживающих поблизости. Осмотрели дом за домом в поисках родителей найденной девочки.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение часа нашли родителей 3-летней малышки и передали им пропавшую дочку.

Как выяснилось, маленькая девочка играла возле дома и выбежала на улицу.

Ее мать, сидевшая в доме с младшим ребенком, не заметила исчезновение дочери.