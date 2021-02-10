Местами по территории РК сегодня ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

Местами на северной половине пройдет снег, а на южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег).

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица, в Костанайской, Карагандинской областях местами туман.

В Мангыстауской, Жамбылской и Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области с метелью.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель. В Алматинской и Кызылординской областях местами туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +7..+12 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: +6..+14 °C, ливневый дождь, туман, легкий ветер.