Местами по республике ожидаются туман.

Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений – на юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, связанные с прохождением фронтальных разделов, а на остальной территории под влиянием отрога антициклона сохранит погода без осадков.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Туркестанской области местами ожидается туман, ночью – гололед. В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +5..+14 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: +4..+13 °C, без осадков, туман, легкий ветер.