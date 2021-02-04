Южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков.

Ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +7 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: +2..+13 °C, без осадков, легкий ветер.