На большую часть территории Казахстана влияет ложбина циклона и связанный с ним атмосферная фронтальная зона.

Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдатся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юге и юго-востоке РК погода без осадков.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, гололед, в Акмолинской и Карагандинской области местами низовая метель. Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В Шымкенте сегодня ожидается +5…+12 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +1..+14 °C, без осадков, легкий ветер.