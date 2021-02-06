На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, это связано с прохождением атмосферных фронтов.

Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдаться туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

На юго-востоке Казахстана погода без осадков.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жарминской районе порывы 23-28 м/с.

В Атырауской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20, днем порывы 17-22 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях — с низовой метелью.

В Шымкенте сегодня ожидается +6..+20 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +6..+12 °C, преимущественно без осадков, туман, легкий ветер.