О погоде на три дня рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием холодного антициклона из районов Скандинавии, с которым ожидается понижение температуры воздуха до 23-30 мороза, на востоке страны до 28-33 мороза, — отметили синоптики.

Также метеорологи отметили, что на западные регионы будет оказывать влияние очередной циклон с районов Атлантики, пройдут осадки (дождь, снег), гололед, туман, а также повышение температуры воздуха.

В Шымкенте 8 фераля ожидается +12..+10 °C, ливневый дождь, умеренный ветер. Завтра: +5..+3 °C, преимущественно без осадков, туман, слабый ветер. 10 февраля днем + 11 градусов, 11 февраля до +16.