Только на западе республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

А в северной половине пройдет снег, сохранится усиление ветра с метелью, передает РГП «Казгидромет»

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица.

В Костанайской, Карагандинской, ночью в Актюбинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, с низовой метелью, в Карагандинской области местами – туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с, с низовой метелью.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области местами ожидается гололед, в Западно-Казахстанской – туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +5..+3 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: +3..+11 °C, без осадков, туман, легкий ветер.