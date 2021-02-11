Рентгенохирургия — операция, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.

В Шымкенте одним из лучших врачей в этой области является Ербол Адильбеков.

Ербол Базарбаевич на протяжении 17 лет плодотворно работает в области кардиологии, рентгенхирургом, в отделе ангиографических исследований АО «Центр сердца Шымкента».

Он провел около 3000 сложных операций, а также проводит мастер-классы для молодых специалистов. Квалифицированный врач постоянно совершенствует свои знания и осваивает все методы лечения в области радиохирургии.

В целом, отдел ангиографических исследований в кардиологическом центре впервые в стране был открыт в 2007 году в Шымкенте.

В этом отделе оказывают услуги по стентированию сердечно-сосудистой системы, расширение суженного сосуда. Это делается путем рентгенохирургии.

Стоит отметить, в прошлом году в отделении ангиографии услуги коронарографии оказано 2 645 пациентам.

Из них 106 — стентирование, 352 — амбулаторная коронарография.