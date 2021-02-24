На отчетной встрече аким города Мурат Айтенов отметил, что в первую очередь Шымкент должен стать безопасным и комфортным городом.

Для обеспечения общественной безопасности приобретено 109 автомобилей, 550 видеорегистраторов и 1 802 единиц компьютерной техники. Количество преступлений снизилось на 21 процент.

— В городе сейчас есть 2 479 камер. Дополнительно установят 3 740 камер. Из них 2 240 — на улицах, полторы тысячи — во дворах и общественных местах. Ночное освещение также важно в безопасности города. Из 747 центральных улиц Шымкента освещены 220 улиц или 30 процентов. В 2021-2023 годах 70% улиц будем освещать энергосберегающими ЛЭД-лампами, — сказал глава города.

Кроме того, чтобы наш город стал безопаснее, нужно принимать противопожарные меры. В прошлом году в городе произошло 207 пожаров. В них погибли 6 человек и 9 получили ранения. В нашем городе 9 депо. В этом году планируется построить 3 дополнительных депо. В прошлом году в этом направлении была приобретена 31 техника, в результате которого по оснащению в Казахстане вышли на первое место.