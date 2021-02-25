5 коммунальных учреждений работают по усиленному графику, в 32 направлениях.

В уборке снега задействовано около 600 рабочих, 125 единиц техники. В настоящее время сотрудниками коммунальных учреждений для предотвращения гололеда на улицах засыпано 1 347 кубометров инертного материала, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент

Стоит отметить, что в зимний период город обеспечен техникой коммунальных учреждений «ЛТД Турмыс», «Югдорсервис», «Байтерек ЛБ», «Нуртас сервис» и «Жасыл жер».

Напомним, 25-26 числа на территории города столбик термометра ночью опустится до -11-14°C, днем до -7 -8°C. Местами туман. Западный ветер 8-13 м/с.

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