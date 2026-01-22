В Шымкенте усилили уборку снега на дорогах

В Шымкенте местные власти усилили работы по очистке снега на улицах. В прошлом году для этих целей было задействовано 183 единицы техники, а в этом году к зимнему сезону готово 243 специализированные машины, передает OTYRAR.

Как сообщили в акимате, для обеспечения чистоты улиц ежедневно около 2000 работников выходят на работу со стороны подрядных организаций.

По районам:

• В Абайском районе – на 80 улиц протяжённостью 357,2 км приходится 37 единиц специализированной техники;

• В Аль-Фарабийском районе – на 109 улиц протяжённостью 147,4 км – 42 единицы техники;

• В Енбекшинском районе – на 83 улицы протяжённостью 221,6 км – 49 единиц техники;

• В Каратауском районе – на 83 улицы протяжённостью 181,1 км – 53 единицы техники;

• В районе Туран – на 111 улиц протяжённостью 203,3 км – 62 единицы техники.

Запас инертных материалов: 25 тысяч кубометров песка и 15 тысяч кубометров соли.