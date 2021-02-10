В Казахстане продолжается вакцинация групп риска против коронавирусной инфекции.

По состоянию на 10 февраля прививку получили 13 301 медицинских работников, сообщил Министр здравоохранения Алексей Цой.

По поручению Главы Государства в Республике Казахстан с 1 февраля 2021 года начата вакцинация против КВИ с использованием вакцины «Гам-Ковид-ВАК» (Спутник V) российского производства.

Вакцинация начата во всех регионах, развернуто 778 прививочных пунктов, их них в настоящее время задействовано – 166, все обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи. Обучено более 9 тысяч медработников.

«По состоянию на 10 февраля привито 13 301 человек. Первыми вакцинацию получают — медицинские работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, а также других профилей, которые подвержены высокому риску заболевания КВИ. Далее, к группе подлежащих будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента вакцинируемых по мере увеличения объемов вакцины», — сказал А. Цой.

Защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12-14 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом 21 день.

Вакцина вызывает иммунный ответ организма, в течении 1,5 месяца после полного курса вакцинации, в этой связи привитым необходимо продолжать соблюдение мер профилактики.

«В Казахстане также ожидается поставка и использование вакцины «Спутник V», производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы к концу февраля. В последующем, до июля месяца объем производства будет доведен до 2 млн. доз. Кроме того, в стране предполагается использование вакцины против КВИ отечественного производства — «КазКОВИД-ин», на первом этапе в объеме около 2 млн. доз»., — также сообщил министр.

По его словам, поступает много вопросов касательно вакцинации лиц старше 65 лет. В этой связи Министерством будет рассмотрен вопрос включения данной категории в план вакцинации с учетом имеющихся рисков – это наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, иных противопоказаний по мере поступления вакцины.

«Ограничение применения вакцины было связано с недостаточностью научных данных в возрастной группе старше 65 лет, а также необходимостью привить в первую очередь лиц высокого риска», — отметил глава Минздрава.

А. Цой подчеркнул, что вакцинация более 400 лет защищает человечество от таких страшных, смертельных заболеваний, как оспа, чума, полиомиелит. За последние 30 лет отмечено снижение заболеваемости эпидемическим паротитом более чем в 870 раз, вирусным гепатитом «В» среди населения снижена в 150 раз, коклюшем в 7,3 раза. И в наши дни забыты такие инфекции, как полиомиелит, дифтерия, столбняк и другие вакциноуправляемые инфекции.

«Также среди населения бытует мнение, что лучше переболеть коронавирусной инфекцией, однако хочу напомнить, что это приводит к «постковидным» осложнениям, которые влияют на иммунную систему, обостряются хронические заболевания, нарушаются функции жизненно важных органов как легкие, печень, сердце. Ковид не проходит бесследно, восстановительный период очень долгий и не простой», — предупредил министр.

Поэтому, как показывает многолетний опыт, вакцинация представляет собой один из наиболее действенных мер для предупреждения и распространения заболеваний в мире.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан