Абылай Донбай провел операцию по трансплантации печени за 5 часов 48 минут и тем самым побил рекорд Казахстана.

В стране растет количество пациентов, нуждающихся в трансплантации. А трансплантологов, дающие пациентам надежду на новую жизнь, считанное количество не только в нашей республике, но и среди стран СНГ. Один из них – Абылай Донбай.

Он работает в сфере медицины уже 11 лет. В настоящее время является главным врачом городской клинической больницы №1 города Шымкент.

Хирург прооперировал более 600 пациентов. Внедряет инновационные технологии в области хирургии, развивает сферу трансплантологии. В 2019 году вместе с квалифицированными специалистами он провел операцию по трансплантации печени за 5 часов 48 минут и побил рекорд Казахстана, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

«Я вижу как пациенты, у которых отказывают почки или печень, отчаявшись теряют надежду. Поэтому, чтобы спасти жизнь таких пациентов, вернуть им надежду, я провожу сложные операции. Я вдохновляюсь видя счастливые лица пациентов после операции. Хотелось бы повысить качество высокоспециализированных медицинских услуг в городской клинической больнице №1, которой я руковожу. Впереди у меня много планов. Считаю, что моя основная задача — оказывать помощь больным», — сказал Абылай Донбай.

На сегодняшний день в городской клинической больнице №1, где работает квалифицированный врач, успешно проведены операции по трансплантации почек и печени. Кроме того, в целях развития медицинского туризма 23 иностранным гражданам (Германия, Канада, Израиль, Румыния) проведена трансплантация почек. А также, успешно завершена 166-я операция по трансплантации почек.