8 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Мальдивской республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь и Кыргызстана.

Из 1 252 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 060 человек, без справок прибыло 192 гражданина РК.

В аэропорт Алматы – 5 рейсов, 800 пассажиров, со справками — 626, без справок — 174;

в аэропорт Нур-Султана – 2 рейса, 310 пассажиров, со справками — 295, без справок — 15;

в аэропорт Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками — 132, без справок — 3;

в аэропорт Караганды – 1 рейс, все 7 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 762 граждан РК, прилетевших без справок в РК 7 февраля 2021 года, у четверых пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.