22 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 1 727 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 499 человек, без справок прибыло 228 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 040 пассажиров, со справками — 844, без справок — 196;

в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 494 пассажира, со справками — 463, без справок — 31;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 184 пассажира, со справками — 183, без справок — 1;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, все 9 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 21 февраля 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, из 657 граждан РК, у четверых пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Стамбул – Алматы, трое — рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.