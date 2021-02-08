7 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Таджикистана.

Из 2 474 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 712 человек, без справок прибыло 762 гражданина РК.

В аэропорт Нур-Султана – 9 рейсов, 1 086 пассажиров, со справками — 727, без справок — 359;

в аэропорт Алматы – 7 рейсов, 1 248 пассажиров, со справками — 920, без справок — 328;

в аэропорт Усть-Каменогорска – 1 рейс, все 12 пассажиров со справками;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 128 пассажиров, со справками — 53, без справок — 75.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 484 граждан РК, прилетевших без справок в РК 6 февраля 2021 года, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Дубай – Алматы, второй — рейсом Франкфурт – Нур-Султан.