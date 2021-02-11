10 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Германии, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1 304 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 032 человек, без справок прибыло 272 гражданина РК.

В аэропорт Алматы – 5 рейсов, 639 пассажиров, со справками — 603, без справок — 36;

в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 560 пассажиров, со справками — 324, без справок – 236;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, все 80 пассажиров со справками;

в аэропорт Караганды – 1 рейс, все 25 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 224 граждан РК, прилетевших без справок в РК 9 февраля 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.