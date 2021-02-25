24 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 1 506 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 222 человек, без справок прибыло 284 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 8 рейсов, 838 пассажиров, со справками — 802, без справок — 36;

в аэропорт Нур-Султана – 3 рейса, 530 пассажиров, со справками — 282, без справок — 248;

в аэропорт Шымкента – 1 рейс, 3 пассажира со справками;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со справками;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 54 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 23 февраля 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, из 293 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.