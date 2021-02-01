31 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 577 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 933 человек, без справок прибыли 644 граждан РК.

В аэропорт Алматы – 9 рейсов, 1 461 пассажир, со справками — 1 174, без справок — 287;

в аэропорт Нур-Султана – 8 рейсов, 1 116 пассажиров, со справками — 759, без справок — 357.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 447 граждан РК, прилетевших без справок в РК 30 января 2021 года, у одного пассажира прибывшего рейсом Анталия – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.