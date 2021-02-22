Диагностика и мониторинг безопасности дорожной инфраструктуры Казахстана стартовал два года назад. В 2019 году было проанализировано более 2 тысяч километров в Павлодарской и Карагандинской областях.

В прошлом году специалисты диагностировали 16 345 км, из них 4665 км — мониторинг гарантийных участков дорог, 11 680 км — оценка фактического состояния дорог.