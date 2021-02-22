В Казахстане продолжается инструментальный мониторинг и оценка фактического состояния автомобильных дорог республиканского значения. В текущем году работами будет охвачено 78% республиканской сети или 18 968 километров.
Планируется мониторинг гарантийных участков дорог протяженностью 4934 км и оценка фактического состояния 14 034 км.
Диагностика и мониторинг безопасности дорожной инфраструктуры Казахстана стартовал два года назад. В 2019 году было проанализировано более 2 тысяч километров в Павлодарской и Карагандинской областях.
В прошлом году специалисты диагностировали 16 345 км, из них 4665 км — мониторинг гарантийных участков дорог, 11 680 км — оценка фактического состояния дорог.
Напомним, данные мониторинга вносятся в «Систему управления дорожными активами», куда интегрируются расположение дорог, геометрические параметры, дорожные конструкции, обстановка пути, интенсивность и состав транспортного потока, а также техническое состояние дорог и сводная ведомость дефектов.
Инструментальная оценка фактического состояния республиканских трасс позволяет присвоить так называемый рейтинг безопасности.
При диагностике используется современное цифровое оборудование, которое позволяет быстро и качественно проводить работы и получать полные сведения о состоянии автодороги и сооружений.