21 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыл 21 международный авиарейс из Германии, Литвы, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, РФ, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3 155 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 498 человек, без справок прибыло 657 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 998 пассажиров, со справками — 1 633, без справок — 365;

в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 155 пассажиров, со справками — 863, без справок — 292;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 2 пассажира, оба — со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 20 февраля 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 327 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.