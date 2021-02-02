1 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 8 международных авиарейсов из Мальдивской республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь и Азербайджана, передает Otyrar.KZ.

Из 874 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 741 человека, без справок прибыли 133 гражданина РК.

В аэропорт Алматы – 5 рейсов, 573 пассажира, со справками — 466, без справок — 107;

в аэропорт Нур-Султана – 2 рейса, 166 пассажиров, со справками — 141, без справок — 25;

в аэропорт Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками — 134, без справки — 1.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 644 граждан РК, прилетевших в страну 31 января, тестирование показало отрицательный результат.