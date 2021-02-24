На брифинге вице-министр здравоохранения Республики Казахстан — Главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов проинформировал журналистов о начале вакцинации от КВИ казахстанцев старше 65 лет.

«На основании официальной информации производителя — Национального научного центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалея — принято решение разрешить вакцинацию данной возрастной категории с учетом медицинских противопоказаний. То есть при наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и иных противопоказаний прививка проводится не будет. Мною подписано соответствующее постановление», — сказал вице-министр.

Отметим, противопоказаниями к введению вакцины «Спутник V» также могут быть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсии, инсульты и другие заболевания ЦНС, заболевания сердечно-сосудистой системы, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма и ХОБЛ, а также злокачественные новообразования, включая злокачественные заболевания крови.

Напомним, для обеспечения полноценного иммунитета требуется получение полного курса вакцинации, который состоит из двух компонентов с интервалом 21 день.

Первичный защитный эффект от вакцинации, то есть выработка антител к коронавирусу, начинается через 12-14 дней после введения первой дозы.

Полный иммунный ответ организма можно получить в течение 1,5 месяца после завершения курса вакцинации.

До этого времени привитым необходимо соблюдать меры профилактики.