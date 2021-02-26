Полицейские задержали мужчину, который силой отобрал телефон у знакомого.

В дежурную часть Казыгуртского РОП обратился местный житель о том, что знакомый, угрожая физической расправой, силой отобрал у него сотовый телефон марки “Samsung”. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК “Самоуправство”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казыгуртского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Следствием установлено, что молодой человек силой посадил потерпевшего в свою автомашину и увез на пустырь. Затем, применив физическую силу, подозреваемый отобрал у знакомого сотовый телефон в счет неуплаченного долга.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Изъятый в качестве вещественного доказательства сотовый телефон вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.