Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, силой отобравшего телефон у подростка.

В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что один из сельчан силой отобрал у ее несовершеннолетнего сына сотовый телефон. Со слов потерпевшей, она отправила сына в магазин, где владелец торговой точки под предлогом неоплаченного долга, путем самоуправства отобрал у подростка телефон “Redmi А6”. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 100 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 389 УК РК “Самоуправство”. Получившие сообщение полицейские Мактаральского РОП сразу же выехали на место происшествия.

В результате проведенных ОРМ стражи порядка вернули потерпевшим сотовый телефон. В свою очередь, жительница Мактаральского района выразила полицейским огромную благодарность. “Я отпустила сына в магазин. Однако хозяин магазина силой отобрал у него телефон. После чего я сразу же обратилась к сотрудникам полиции и попросила помощи. Они оперативно прибыли на место и разрешили ситуацию. Спасибо стражам порядка!”, – поблагодарила полицейских мать школьника.