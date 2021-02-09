В онкологическом центре города Шымкент установят беспрецедентное устройство для выявления рака на ранней стадии. Современный аппарат позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) установят в рамках государственно-частного партнерства, передает Otyrar.KZ.

Данный проект реализуется в соответствии с договоренностями, заключенными между управлением здравоохранения города Шымкент и ТОО «МедИнвестГруп Казахстан».

Это новый технологический метод диагностики и лечения онкологических больных. То есть, с его помощью обнаруживают невидимые злокачественные новообразования, а также сознательно лечит организм без побочных эффектов.

Выявление возникновения онкологических заболеваний на ранней стадии позволяет продлить срок жизни больных. В Казахстане данные аппараты есть только в Алматы и Нур-Султане.

В ПЭТ-центре ежегодно могут пройти обследование и лечение от рака 3 549 человек.

Инвестор планирует оказывать населению качественные медицинские услуги, взяв на себя ответственность за установку, его содержанию и обучению персонала. Этот шаг позволит Шымкенту в будущем стать крупнейшим медицинским центром региона.

Стоит отметить, данный проект реализуется через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему обязательного социально-медицинского страхования.