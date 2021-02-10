Самым громким процессом в Аль-Фарабийском суде Шымкента за последние 12 месяцев стало обращение 600 пострадавших от рук шарлатанов.

Лжемаги обещали излечить от разных болезней, собрав с пациентов огромные суммы. Главного фигуранта — «колдуна-директора» — осудили. Реальные сроки получили подельники лжецелителей.

За 2020 год в Аль-Фарабийский суд Шымкента поступило 703 дела. По словам служителей Фемиды, больше всего преступлений связано с мошенничеством. Число других правонарушений в густонаселенном районе города в целом, уменьшилось. За год было рассмотрено 18 дел, связанных с коррупционными скандалами. 19 жителей Шымкента оказались на скамье подсудимых после получения взятки. 15-ти мздоимцам уже вынесли обвинительный приговор.