Женщина чуть не осталась инвалидом после визита к народному целителю

В Шымкенте женщина едва не осталась инвалидом после визита к народному целителю. Вместо квалифицированной медицинской помощи — удары молотком по позвоночнику. Пациентка получила тяжёлые травмы и на время утратила способность ходить.

Жительница Шымкента обратилась в больницу с жалобами на боли в спине. Врачи диагностировали серьёзные патологии позвоночника и рекомендовали срочное хирургическое вмешательство. Однако пациентка отказалась от госпитализации и решила искать альтернативные методы лечения. В социальных сетях она нашла так называемого целителя.

Бахытжан Позилов, главный врач городской больницы №2: «Пациентка поступила с тяжёлой травмой. По её словам, человек, представившийся целителем, уложил её на кровать и стал бить молотком по спине. После этого началось онемение ног. Мы провели срочное обследование: диагностировали перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Пациентка находилась в стационаре, прошла курс интенсивной терапии и в итоге была выписана в удовлетворительном состоянии — чувствительность в нижних конечностях восстановилась».

Медики отмечают: состояние женщины стабилизировалось, но случай мог закончиться гораздо трагичнее. Врачи призывают казахстанцев не доверять здоровье людям без медицинского образования.

Бахытжан Позилов главный врач городской больницы №2: «Сегодня некоторые “целители” практикуют крайне опасные методы. Привязывают пациентов за ноги, бьют по пояснице, прыгают сверху, резко крутят шею. Всё это несёт серьёзную угрозу для позвоночника и спинного мозга. При любом недомогании нужно обращаться к врачу, пройти диагностику — рентген, МРТ. Нельзя каждую боль списывать на остеохондроз и “выбивать” её силой».

Предостерегают от грубых и неквалифицированных методов лечения и представители народной медицины. Член Ассоциации целителей Мариям Досбалаева подчёркивает: остеохондроз требует аккуратного подхода, а не насильственных процедур.

Мариям Досбалаева, народный целитель: «Я категорически против ударных методов. Это может привести к искривлению позвоночника или другим осложнениям. Каждое заболевание должен лечить специалист. Мы используем массаж, растяжку, лечебные мази. У нас есть документы, сертификаты. Но, к сожалению, среди народных целителей встречаются и те, кто работает без образования и применяет сомнительные методы, увиденные у других — это опасно».

По данным специалистов, остеохондроз — одно из самых распространённых заболеваний у людей старше 40 лет. Однако в последние годы недуг всё чаще встречается у молодёжи и офисных работников — малоподвижный образ жизни даёт о себе знать.