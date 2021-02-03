В управление полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкента 30 января обратился житель населенного пункта Шубар су.

В своем заявлении местный житель сообщил, что на территории Енбекшинского района в одной из саун работает бордель. К клиентам помывочной привозят работниц коммерческого секса.

По принятому сигналу от жителя Управление криминальной полиции ДВД Шымкента, управление полиции Енбекшинского района и спецназ быстрого реагирования выехали по указанному адресу. В ходе проведения оперативного мероприятия было установлено, что в одной из саун, расположенной по улице Адырбекова, организован притон для занятия проституцией, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

3 гражданки, занимавшиеся проституцией, и сутенерша доставлены в полицию и поставлены на учет.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям каждой гражданки.