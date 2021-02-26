Об этом на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

По словам руководителя управления, с января текущего года заработная плата 3 288 врачей в городе увеличилась на 30%, 7 535 медицинских работников среднего звена — до 20%, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, Б. Позилов доложил об эпидемической ситуации в городе. В городе с 24 марта прошлого года по 26 февраля 2021 года зарегистрировано 6 111 случаев заболевания COVID-19. Количество выздоровевших – 5 551.