В Шымкенте выявлены факты экономической контрабанды и незаконной транспортировки сжиженного газа в особо крупном размере, передает Otyrar.KZ.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу двое жителей города Шымкент в период с 2017 года по январь 2020 года с недостоверным декларированием документов незаконно транспортировали и экспортировали более 700 тонн сжиженного газа на территорию Республики Таджикистан и Исламскую Республику Афганистан.

Абайский районный суд Шымкента приговорил двух фигурантов дела к трем годам лишения свободы (ст. 234 части 2 пунктов 1) и 4), 197 части 4 пункта 2) УК РК).

В доход государства были направлены 720,8 тонн сжиженного газа на общую сумму в размере 110 млн тенге.