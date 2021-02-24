Сейчас в городе в очереди на жилье стоят более 40 тысяч человек.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» было построено 262 многоэтажных жилых дома общей площадью 1 млн квадратных метров. Из них завершено строительство 649,1 тысячи квадратных метров жилья, в результате 5 787 семей получили возможность получить жилье. Об этом на отчетном собрании перед населением сказал аким города Мурат Айтенов.

По словам акима города, в прошлом году было построено рекордное количество домов за всю историю города. На 24% больше, чем в 2019 году. Обеспечение населения жильем в Шымкенте – одна из пяти приоритетных целей.

– Для Шымкента с миллионным населением это очень мало. В городах Нур-Султан и Алматы в год предоставляются около 3 миллионов квадратных метров жилья. За счет этого в жилищное строительство и инфраструктуру в Нур-Султане ежегодно инвестируется 1 трлн тенге. Он имеет огромный мультипликативный эффект на экономику города. В этих городах более 80 процентов строящихся домов являются коммерческими, а у нас 85 процентов домов государственные. Государственные дома зависят от возможностей бюджета. Мы никогда не сможем решить жилищный вопрос в Шымкенте, если не поддержим компании, которые строят коммерческие дома, — сказал Мурат Дуйсенбекович.

Обеспечение населения жильем в городе – одна из пяти приоритетных целей.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 661 тыс квадратных метров жилья, на благо населения будут переданы 5 754 квартиры.