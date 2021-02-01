Но не из-за коронавирсной инфекции, а из-за бешенства.

13 января в одном из частных домов по улице Ахметова в микрорайоне Жайлау умер 3-х месячный щенок. Взятые лабораторные анализы показали, что животное пало в результате бешенства. Ветеринары установили, что семья купила щенка на одном из рынков город еще 4-го ноября прошлого года. 4 декабря собаке сделали прививку от чумки в одной из частных ветклиник. 13 января животное пало.

По словам ветеринаров, владельцы питомца хотели выяснить причину гибели животного и обратились по горячей городской единой линии 109. Владельцы домашнего питомца утверждают, что никаких признаков — обильного слюноотделения, озноба и раздражительности у щенка не наблюдалось. Ветврачи говорят, что из-за этой болезни все животные соседних домов будут прививать от бешенства.

«Эти работы ведутся республиканским противобактериологическим отрядом. (3:04) Ограничительные мероприятия длится 60 дней. Дезинфекция тоже делается за счет республиканского противобактериологического отряда. Хозяев взяли под контроль санитарно-эпидемиологическая служба по Абайскому району. Они будут прививаться против бешенства, — сообщил МАНАРБЕК ЕРЖЕГИТОВ,

руководитель отдела ветеринарии управления сельского хозяйства г. Шымкент

Санитарные врачи тем временем говорят, что всего прививку от бешенства будут делать 13 гражданам, которые могли контактировать с животным. Это члены одной семьи и родственники.