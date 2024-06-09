Осторожно: бешенство!

Подхватить эту болячку нельзя, съев что-нибудь не то или ударившись обо что-то твердое и массивное. Нет! Бешенством, а речь пойдет именно о нем, можно заразиться, если вас укусило больное животное: собака, кошка, лисица, летучая мышь и т.д.

О том, что такое бешенство, как его избежать, куда податься при укусе животным? Все эти вопросы РАБАТ адресовал врачу-терапевту первой категории П/К Поликлиники «Чапаевка» управления здравоохранения города Шымкента Ляйле КЕРИМБАЕВОЙ.

– Ляйла Несипхазиевна, что за болезнь такая – бешенство?

– Бешенство – это вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно вызывается вирусом бешенства Rabies virus. Бешенство относится к смертельно опасным заболеваниям, летальность в случае отсутствия квалифицированного лечения составляет 99,9%.

– Напомните, пожалуйста, что значит зоонозные инфекции?

– Это группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от других животных.

– Как человек заболевает бешенством?

– Передача этого вируса людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные, любые теплокровные представители фауны. Не болеют бешенством только змеи и другие рептилии.

– Как происходит заражение?

– Инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах, царапинах или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны). Жертвами бешенства часто становятся дети в возрасте от пяти до 14 лет.

– Как скоро можно понять, что у человека именно бешенство?

– Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от недели до года.

– Чем объясняется такой солидный диапазон?

– Это зависит от таких факторов, как место проникновения вируса в организм и вирусная нагрузка.

– Какие места укуса являются самыми опасными?

– Все места укусов на теле человека очень опасны, коль речь идет о бешенстве. Пожалуй, самые опасные – это руки, лицо, шея, живот. Все, что находится близко к солнечному сплетению. Поэтому при нападении животного надо по возможности стараться прикрыть лицо, шею, живот.

– Каковы симптомы заболевания?

– Врачи выделяют три стадии болезни: начальную, стадию возбуждения и паралитическую.

На начальной стадии заболевания (этот период занимает от одного до трех дней), которая наступает через 14 дней с момента укуса животным, у человека повышается температура тела, появляются головная, мышечные боли, сухость во рту, боли в горле, кашель. Место укуса краснеет, там возникают жжение и зуд. Человек теряет аппетит, его беспокоят бессонница, необъяснимый страх, тревога, он впадает в апатию и депрессию.

В стадии возбуждения у больного появляется водобоязнь. Он боится не только купаться, мыться, но и даже пить воду. Эта боязнь настолько велика, что у больного происходят спазмы мышц глотки и гортани, дыхание становится шумным, сопровождается болью и судорогами. Раздражительность и агрессия проявляются настолько ярко, что во время приступов человек может кричать, кидаться на людей.

Наконец, спустя 2-3 дня, на третьей стадии болезни наступает период успокоения: больного больше не беспокоит страх, уходят агрессия и приступы водобоязни. По мере проникновения вируса в центральную нервную систему развивается прогрессирующее смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Температура тела больного повышается до 40-42°С, нарушается сознание, наступают паралич конечностей, судороги и смерть.

– Слышала, есть несколько форм бешенства?

– Да, существуют две формы бешенства. Буйное бешенство проявляется в виде гиперактивности, возбужденного поведения, галлюцинаций, нарушения координации, гидрофобии (водобоязни) и аэрофобии (боязни сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через несколько дней в результате прекращения сердечно-легочной деятельности.

На паралитическое бешенство приходится около 20% всех случаев заболевания у людей. Эта форма бешенства протекает менее выраженно и обычно длится дольше, чем буйная. Для нее характерно постепенное развитие паралича мышц с места раны. Медленно развивается кома, и в конечном итоге наступает смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению статданных об этой болезни.

– Как диагностируется это заболевание?

– Имеющиеся на данный момент средства диагностики не подходят для выявления инфицирования бешенством до появления клинических симптомов болезни. При отсутствии особых признаков бешенства в виде гидрофобии, аэрофобии либо достоверных сведений о контакте с животным с подозрением на бешенство или подтвержденной инфекцией постановка диагноза по клиническим признакам затруднена.

Прижизненное и посмертное подтверждение бешенства у людей может осуществляться с помощью различных диагностических методик, направленных на выявление целого вируса, вирусных антигенов или нуклеиновых кислот в инфицированных тканях (мозге, коже или слюне).

– Ляйла Несипхазиевна, расскажите, как происходит передача инфекции?

– Инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных бешеным животным, которым, повторюсь, в 99% случаев является собака. Передача инфекции может происходить также при непосредственном контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками (например, глаза или ротовая полость) или свежими ранами на коже человека.

– В СМИ часто говорят об укусах летучих мышей…

– Да, но это характерно для других стран. На американском континенте большинство случаев смерти людей от бешенства в настоящее время вызваны заражением от вампировых летучих мышей, поскольку передачу инфекции от собак в этом регионе в основном удалось прервать. Бешенство, передаваемое летучими мышами, все еще представляет большую угрозу для здоровья людей в Австралии и Западной Европе.

Случаи смерти людей в результате контакта с лисицами, енотами, скунсами, шакалами, мангустами и другими видами диких хищных животных, являющихся носителями бешенства, происходят очень редко, а сведения, подтверждающие передачу бешенства через укусы грызунов, отсутствуют.

Описаны также крайне редкие случаи заражения бешенством при вдыхании содержащих вирус аэрозолей или в результате трансплантации инфицированных органов. Передача инфекции от человека к человеку при укусе или со слюной теоретически возможна, но ни разу не подтверждалась. То же самое относится и к инфицированию людей при употреблении сырого мяса или молока зараженных животных.

– Что может защитить от бешенства?

– Единственной защитой человека от этого грозного смертельного заболевания является своевременная вакцинация антирабической вакциной, которую назначает врач. Пострадавший человек должен немедленно после укуса обратиться в медицинское учреждение. Чем раньше будет назначен курс прививок, тем больше у человека будет шансов выжить, поскольку бешенство – это абсолютно смертельное заболевание, и лечения от него не существует. При попадании вируса в организм человека он молниеносно по нервным окончаниям попадает в головной и спиной мозг. Поэтому очень опасны укусы и повреждения кистей рук и головы.

Размножаясь, вирус разрушает мозг, превращая его в желеобразную массу, и человек в муках погибает. Скрытый период заболевания может длиться от семи дней до двух лет.

– А как действует прививка?

– В ответ на прививку у человека начинает вырабатываться иммунитет, который предотвращает развитие и размножение вируса в организме. При позднем обращении иммунитет у человека не успевает выработаться, что ведет к смертельному исходу.

– Что нужно успеть сделать после укуса до обращения к врачу?

– Если животное укусило, поцарапало человека или произошел контакт со слюной подозрительного животного, то нужно немедленно очень обильно с мылом в течение 15 минут промыть поврежденную поверхность. Надо тщательно промыть рану под проточной водой, чтобы смыть вирус с кожи, обработать перекисью водорода, а края – 5%-ной настойкой йода и немедленно обратиться к врачу. За животным, напавшим на человека, следует установить наблюдение в течение десяти дней.

Важно знать, что при проведении курса иммунизации против бешенства нельзя не соблюдать сроки и схему прививок, иначе иммунитет вырабатывается недостаточный (ненапряженный). По этой же причине нельзя принимать любой алкоголь в течение всего курса прививок.

– Как понять, что животное болеет бешенством?

– Характерным признаком заболевания животного считается изменение его поведения. К примеру, дикие животные не боятся людей, заходят в населенные пункты, становятся ласковыми, дают себя погладить. А домашние животные, напротив, становятся агрессивными, нападают, кусают, царапают хозяев и других животных. У них наблюдаются слюнотечение и водобоязнь (при виде воды у животных могут появиться судороги), развивается паралич. Нужно обязательно обратить внимание на эти изменения в поведении, так как многие люди не боятся домашних животных, а они могут быть инфицированы бешенством. Поэтому необходимо ежегодно прививать своих питомцев против бешенства, не допускать общения домашних животных с бродячими и дикими животными.

– Нетрудно представить, какому риску подвержены те, кто так или иначе связан с животными?

– Да, кроме иммунизации лиц, пострадавших при контакте с потенциально опасными животными, профилактической иммунизации подлежат лица определенных профессий: это рабочие службы по отлову животных (ловцы, охотники, лесники); работники ветеринарной службы, имеющие контакт с животными (ветеринарные врачи, ветфельдшеры, младшие медработники), а так же работники медучреждений, где лечат пациентов, зараженных вирусом бешенства, патологоанатомы. У представителей этих профессий существует большой риск инфицирования вирусом бешенства.

Бешенство – это очень страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно. Помните об этом и своевременно обращайтесь за медицинской помощью!

– Благодарю за разъяснения!

справка

П/К Поликлиника «Чапаевка»

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Фарида Шарафутдинова