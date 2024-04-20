Ограничительные меры по бешенству ввели в трех селах Казыгуртского района

На ферме в селе Тлектес Казыгуртского района содержали больше 100 баранов. В конце марта здесь обнаружили бешенство.

Сотрудники ветинспекции провели санитарные работы, но смертельная инфекция сделала свое дело. Численность животных заметно уменьшилась. Сейчас предприниматели в недоумении, как им зарабатывать на жизнь.

Толысбай Исабеков занимается фермерством много лет. Недавно продал крупный рогатый скот, взял кредит и приобрел баранов. Надежды на прибыльный бизнес рухнули в одночасье. На пасущихся баранов напал волк. Хищника удалось прогнать, но у животных выявили бешенство. Заражённых смертельной инфекцией баранов отправили на убой.

Толысбай Исабеков, фермер, житель села Тлектес Казыгуртского района: «Сразу после нападения погибли три барана. Были еще те, которых поцарапал и покусал волк. 30 марта узнали, что у животных бешенство. Стали вакцинировать баранов. Теперь в течение двух месяцев нам нельзя продавать скот. Если спустя время у них не обнаружат инфекцию, я смогу их продавать. Сейчас просто ждем, выбора нет. Надеемся, что все обойдется».

Очаг бешенства обнаружили еще в двух селах Казыгуртского района: Карабастау и Сынтас. Опасную инфекцию зарегистрировали у овец, коровы и лошади. Поселки отрезали от внешнего мира на два месяца. Вакцинированы более пяти тысяч сельхозживотных, дезинфицировано сотни квадратных метров территории.

Местным жителям запретили употреблять в пищу мясо и молоко. Сельчане говорят, что не чувствуют неудобств из-за ограничительных мер, продукты они приобретают в соседних аулах.

Бахтияр Салимов, житель села Сынтас Казыгуртского района: «Сейчас в селе лечат от бешенства крупный рогатый скот. Сам лично держу четырёх коров. Отправили их на вакцинацию. Карантина нет, есть только ограничительные меры. Но из-за этого мы особо не страдаем. Ведь в соседних сёлах очень много убойных цехов. Там можно приобрести мясо, а на рынках молочные продукты. Мы не боимся по одной причине — те, кто разводит животных предоставляют нам гарантию, что они здоровые».

С начала года в Казыгуртском районе с укусами животных за медицинской помощью обратились 138 человек, их вакцинировали. Среди пострадавших есть и ребенок. На него напала лошадь, зараженная бешенством. Маленькому пациенту экстренно оказали помощь и провели вакцинацию. По данным врачей, вместе с крупным рогатым скотом, нападают на людей и бродячие собаки.

Илиёс Салихов, врач-рабиолог Казыгуртской центральной районной больницы: «За три месяца этого года к нам обратились 138 человек. Шесть из них были госпитализированы. Чаще всего на людей нападают бродячие собаки. 93 человека пострадали от их укусов. Мы провели вакцинацию. Идет профилактическая работа среди сельчан. Объяснили, что если не сделать вакцину сразу, то это грозит летальным исходом».

Во время ограничительных мер, жителям трёх сел запрещено продавать скот на рынках и отгонять их в другие населенные пункты. Фермерам, чей скот погиб от опасной инфекции, обещают выплатить компенсацию. Сотрудники районной ветинспекции говорят, что бешенство чрезвычайно опасно для человека, а для животных и вовсе несёт неминуемый летальный исход. Эффективного лечения бешенства пока не придумано, поэтому самый действенный способ – профилактика и вакцинация.

Асет Бектаев, руководитель Казыгуртской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК: «Сейчас жителям не грозит опасность. Мы вовремя выявили бешенство и не дали ему распространиться. Согласно закону, сейчас нельзя употреблять молочную продукцию и мясо животных в трех трех населенных пунктах, где обнаружен очаг бешенства. Помимо этого, эти поселки мониторят полицейские. Поэтому фактов продажи мяса зараженных животных нет».

Опасная инфекция бушует не только в горных районах Туркестанской области. В Шымкенте с начала апреля признаки бешенства выявлены у 4 животных. Двое из них покусали своих хозяев. К счастью, указанное заболевание не оказало негативного влияния на пострадавших пациентов. Однако количество людей, которые оказались покусаны собаками и кошками в городе не уменьшается. Санэпидемиологи советуют вакцинировать своих домашних питомцев и скот.