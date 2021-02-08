8 февраля 2021 года вынужденную посадку совершил самолет Ан-2 выполнявший санитарный рейс АКЗ1222 Усть-Каменогорск-Зайсан.
Пилот доложил о потере двигателем мощности.
Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее г.Усть-Каменогорск.
Пострадавших нет. Повреждений самолета нет.
На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника. На место выехали представители
Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.