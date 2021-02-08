самолет Ан-2

8 февраля 2021 года вынужденную посадку совершил самолет Ан-2 выполнявший санитарный рейс АКЗ1222 Усть-Каменогорск-Зайсан.

Пилот доложил о потере двигателем мощности.

Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее г.Усть-Каменогорск.

Пострадавших нет. Повреждений самолета нет.

На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника. На место выехали представители

Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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