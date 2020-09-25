По предварительным данным авиакомпании техническая причина: срабатывание сигнализации дыма в техническом отсеке.

Сегодня воздушное судно E 290 (Эмбраер-190) с регистрационным номером P4-KHA авиакомпании АО «Эйр Астана» при полете по маршруту Кызылорда-Алматы рейсом KZR 986 сообщил диспетчерам о посадке на запасной аэродром г. Шымкент по техническим причинам, сообщает Комитет гражданской авиации.

В 17:51 воздушное судно благополучно произвела посадку в аэропорту г. Шымкент.

По предварительным данным авиакомпании техническая причина: срабатывание сигнализации дыма в техническом отсеке. Согласно требованиям безопасности полетов командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.