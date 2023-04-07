Вынужденную посадку совершил самолет, летевший в Шымкент

Рейс Актау — Шымкент совершил вынужденную посадку в Алматы. Как рассказали в авиакомпании FlyArystan, во время высадки 15 деструктивных пассажиров отказались покидать борт.

После этого сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать линейное отделение внутренних дел.

А причина вынужденной посадки в том, что аэропорт Шымкента не мог принять этот рейс в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания снимает с себя ответственность в случившемся, указав, что это не их вина.

«Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании. Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предоставили пассажирам рейса KC7578 Актау — Шымкент горячее питание и прохладительные напитки», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Тем временем, в воздушной гавани Шымкента рассказали, что с 3 по 28 апреля проводится ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим с 11 часов утра до 6 часов вечера принимать самолеты не имеется возможным. Об этом аэропорт мегаполиса предупредил все авиакомпании за месяц вперед, что бы те внесли соответствующие корректировки.

Уважаемые жители и гости мегаполиса, на заметку, до 28 апреля все авиарейсы будут осуществлять либо до 11 часов утра, либо после 6 часов вечера.