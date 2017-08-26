В аэропорту Актау 24 августа в 00:30 совершил вынужденную посадку самолет рейса №477 сообщением Анталья — Шымкент. Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента Х., 1981 года рождения, пишет lada.kz.
В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.
«Между ним и рядом сидящим пассажиром произошел спор. Х. вел себя некорректно, кричал, на требования бортпроводницы не реагировал. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания», — прокомментировал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау.
Ст. 434 КоАП РК: Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.
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2 Комментариев Включено "Самолет совершил вынужденную посадку в Актау из-за дебошира из Шымкента"
НУ а что удивляться, после «всё включено» наши стараются как можно больше в себя вписхнуть на пасашок. На регистрацию приезжают и там на рогах стоят. Я еще в гостинице в Турции, у бара смотрел на уезжающего из Астаны…он водку пьет она ему уже не лезит, с носа выливается, а через 4 часа ему улетать.
Усенова насмотрелся и решил повторить…