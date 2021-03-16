В Туркестане в рамках акции «Сыйлық сыйла сәбиге» — «Подари малышу подарок» 105 ребятишек региона получили различные подарки.
Акция для детей из семей-сирот организована городской мечетью через Фонд Зекет. В частности, 50 мальчикам подарили велосипед, 30 девочкам — золотые серьги, 25 -малышам самокат. Также для маленьких гостей был накрыт стол, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.
На благотворительность было выделено 4 млн 200 тыс. тенге.
Руководитель городского отдела благотворительности Жахангир Абдуалиев передал ребятам приветствие имама города Туркестан Улугбека Алиакбарулы и поблагодарил всех спонсоров.