Подарок без повода

17 июля отмечается День дарения подарков. Появлению этого праздника мы обязаны полякам.

В «Википедии» я нашла следующее: «История возникновения этого праздника одновременно и печальная, и трогательная. Он появился после Второй мировой войны в Польше в 1946 году. Изначально это была акция помощи бывшим узникам немецких концлагерей, которые потеряли все. Однако уже в середине прошлого века День дарения подарков превратился из гуманитарной акции в радостный и светлый праздник. А в конце XX века он стал международным событием».

В пору задаться вопросом: зачем он нам нужен? Ведь у нас и без того множество поводов порадовать своих близких и друзей подарками. Мы по традиции готовим и дарим подарки на Новый год, на дни рождения, «на зубок», «бесікке салу», «көрімдік», «сүйінші», «құдалық», в связи с окончанием школы, вуза, на профессиональные праздники, на новоселья, по случаю семейных торжеств и так далее.

У этого праздника цель такая — подарить частичку себя, поделиться душевной теплотой, любовью, хорошим настроением. В этот день можно, не дожидаясь официального повода или причины, какого-то конкретного торжества, преподнести или получить ни к чему не обязывающий приятный сюрприз, презент.

Каждый из нас может самостоятельно сделать за раз несколько таких подарков. Если живы родители, то навестите их. Позвоните или напишите теплое сообщение давнему приятелю, подруге, с которыми почти прервалась связь.

К родным можно наведаться на целый день: с гостинцами, пообщаться, помочь прибраться в доме или на огороде. Затопить баньку со всеми сопутствующими делами… Вот это и будет бесценным подарком.

Один знакомый мужчина рассказал мне нехитрую историю из своей жизни. Случилось это в Чимкенте на исходе существования Советского Союза. Жена его тогда ходила вторым ребенком. Беременность протекала в целом нормально, но были небольшие отеки на ногах. Эта подробность к тому, что в итоге вместо плановых родов случились экстренные. Жену на скорой отвезли в роддом на Полторацкого, где ей сделали кесарево сечение. Родилась прекрасная малышка, вторая дочь.

В то время по существовавшим стандартам родовспоможения и последующего лечения все прокесаренные мамочки находились в роддоме не менее десяти дней. Приближался день выписки, а он как раз совпадал с днем рождения моего рассказчика. И когда на крылечке роддома медсестра подала ему в руки розовый кулек с ребенком, жена сказала ему: «Получай ПОДАРОК. На всю жизнь!» Находчивая оказалась…

Другая молоденькая знакомая до сих пор не может забыть, как однажды ни с того, ни с сего ей подруга вручила красиво обернутый карандаш – так она подумала. Развернула, а там оказался большой гвоздь. Подруга засмеялась, захлопала в ладоши и сказала: «Забей на все!»

А новоявленная пенсионерка рассказала свою историю о памятном и неожиданном для нее подарке: «В середине 90-х, ну знаете те годы, лихие, с необязательными партнерами, которые могли «кинуть», забыть про тебя, я оказала одну услугу подруге своей коллеги. Выполнила ее просьбу от и до. Ни краснеть, ни переделывать не пришлось, а главное – не болтать о ней на всех углах. Все при полном уважении к УК РК. Я ничего не попросила взамен, все-таки коллега обратилась…

Прощаясь с ней, я услышала искренние слова благодарности. Мне этого было достаточно. Но тут она сама предложила: «Скоро буду по делам в Москве, что Вам оттуда привезти, какой гостинец?» Я удивилась, задумалась и сказала: «А привезите мне, если можно, какой-нибудь альбом по искусству. Ну, там Коровин, Филонов или Дали…»

Честно говоря, вскоре я забыла и об этой женщине, и о ее обещании. Но прошла, наверное, пара месяцев, и передо мной вновь предстала моя новая знакомая. Улыбаясь, она вручила мне пакет, в котором был шикарный альбом репродукций испанского художника Сальвадора Дали. Книга была напечатана в 1994 году в Швейцарии. В суперобложке, новая. Мой восторг и накрывшие меня эмоции мне не забыть до конца моих дней. Это было ЛУЧШЕЕ на тот момент, что могло со мной случиться. В моей коллекции книг по искусству появился БРИЛЛИАНТ – рассказ о гении сюрреализма, к тому же книга оказалась шедевром полиграфии».

Подарки – это здорово! И получать, и готовить их. При условии, что точно от всей души.

К слову, вы знаете, что подарили Сталину на его 70-летие? Делюсь с вами этой любопытной информацией.

21 декабря 1949 года весь советский народ праздновал 70-летие Иосифа Сталина (Джугашвили). «Отца народов» поздравляли трудовые коллективы, представители различных государств и обычные люди. Число подарков было более 100 000. Самые интересные Сталин велел выставить на всеобщее обозрение в Музее революции. Там выделили 17 залов для этой выставки.

Среди экспонатов были макеты доменных печей и ракет, сервизы из тончайшего фарфора, изделия народного творчества и промыслов, оружие и курительные трубки… Из Перу пришли серебряные шахматы. Мао Цзэдун, друживший со Сталиным, подарил нефритовые вазы династии Тан, черную лаковую ширму ручной работы XVIII века и шары из слоновой кости, которые вкладывались один в другой наподобие матрешки…

Из Китая пришло также рисовое зернышко с выгравированным на нем сталинским портретом.

Сталин не использовал подаренное в быту, поскольку считал, что все эти подарки были исключительно символическими и не приносили радости.

Из всего множества подарков он оставил себе присланные из Сибири пуховое одеяло и подушку.

В общем, не ждите повода! Дарите близким презенты! В любое время. Радуйте их!

Фарида Шарафутдинова