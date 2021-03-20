Имеем право!

Вот вы — счастливый человек? Можете вслух не отвечать, но задуматься стоит. Тем более что повод у нас самый подходящий — 20 марта отмечается Международный день счастья.

Счастье, счастье, что же это такое. Ясно одно — у каждого оно свое. Как там у Льва Толстого — «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Феномен счастья изучается психологией, философией, физиологией, социологией и экономической теорией, а также религией. Серьезный подход. К примеру, по мнению ученых, физиология счастья может быть тесно связана с так называемыми «гормонами счастья» — эндорфинами, серотонином и дофамином.

А уж как философы «кормятся» на теме счастья… В античной этике проблема счастья являлась центральной категорией. Аристотель, к слову — первый исследователь счастья, определ его как «деятельность души в полноте добродетели», иными словами добродетель определялась как то, что ведет к счастью.

На протяжении, подумайте только, ВЕКОВ ученые умы напрягали мозги над сутью этого понятия. Наш с вами современник Далай-лама XIV пришел к выводу, что: «К счастью можно прийти двумя путями. Первый путь — внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь — это путь духовного развития, и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако эти два подхода не равноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в черных красках, если вашему сердцу чего-то недостает, вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя ни окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях».

Вы. конечно же, слышали о том, что существует рейтинг стран мира по уровню счастья. Это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.

Напомнить вам, какие мы, казахстанцы, здесь по счету? По сообщению forbes.kz в рейтинге стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) 2020 Казахстан поднялся на 10 строчек и занял 50-е место из 153 стран. При этом среди стран ЕАЭС Казахстан занял первое место; следом расположились Россия (73-е место), Кыргызстан (74-е место), Беларусь (75-е место), Армения (116-е место).

Самыми счастливыми людьми в рейтинге, как и в предыдущем году, стали жители Финляндии. В десятку стран, лидирующих по уровню счастья, вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

При этом самые несчастливые люди — жители Зимбабве, Южного Судана и Афганистана.

Видимо, счастье настолько важная категория, что в 2012 году ООН учредила Международный день счастья в свой же Международный день ООН. Короче говоря — была поддержана идея о том, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины. Резолюцию поддержали представители всех 193 государств — членов ООН.

К слову, предложение внес на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН индо-американец Джейм Илайен. До этого он провел многолетнюю кампанию по принятию самой идеи Дня счастья. Он выбрал день весеннего равноденствия, как мировое явление, ощущаемое человечеством, обозначающее первый день весны в Северном полушарии, период обновления и новых начал.

Встает вполне резонный вопрос: как будем праздновать? Нам, казахстанцам, проще. У нас уже начались дни празднования Наурыза. Вас, дорогие читатели, я отсылаю на 5-ю страницу этого номера РАБАТа, где вы прочтете о празднике Наурыз мейрамы. Строго говоря, у нас в «наурызовском» календаре 20 марта назначен Днем знаний. Но что нам мешает со ЗНАНИЕМ дела накрыть дастархан и устроить классное, сытное чаепитие с баурсаками, плюшками и вареньем? Еда не только позволяет людям выживать, а еще она делает людей счастливыми. Во время застолья обменяйтесь с друзьями историями о самых счастливых моментах вашей жизни. Пока нет своих историй? Тогда просто послушайте позитивных людей. К слову, о варенье. На эту тему есть такой анекдот:

«— Надо произносить больше позитивных слов: счастье, радость, умиротворение…

— Умер от варенья?!»

И еще один простой совет — чаще улыбайтесь! Вот просто улыбайтесь. Есть такая гипотеза — о лицевой обратной связи. Когда вы улыбаетесь, происходит что-то чудесное. Вы чувствуете себя лучше. Стоит чаще пробовать и проверять. Сначала принуждать себя — улыбаться намеренно, со временем это войдет в привычку.

Счастье связано со многими другими добрыми проявлениями в жизни, например, с добротой, благодарностью. Попробуйте составить список того, за что вы благодарны — родителям, коллегам, незнакомцам. Можно быть благодарным за внимание домашних к вам — за то, что они приготовили вам завтрак, содержат дом в чистоте, создают в нем уют. Можно быть благодарным погоде, солнцу за то тепло, которое оно дарит нам.

Если постараться, можно найти тысячи поводов для счастья. Одно это упражнение уже поднимет наше настроение. И будет нам счастье!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Шутка в тему

Счастье — это когда жена похожа на идеал, дети похожи на тебя, работа похожа на хобби и при этом теща не похожа на начальника, начальник не похож на идиота, а зарплата не похожа на милостыню.