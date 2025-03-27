Бедные, но счастливые

У одной из моих подруг 20 марта день рождения. В моем календаре он так и значится – День Тани.

Надо же было такому случиться, что теперь в этот же день отмечается и Международный день счастья – это Международный день ООН. Ну что же Таня и счастье – почти одно и то же, очень даже совместимы.

Памятный день был учрежден Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года. Так поддержали идею, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. Тем самым правительствам напомнили, чтобы они при подсчете благосостояния нации учитывали такой фактор, как уровень счастья. Ведь по одним только экономическим показателям не получить объективной картины о том, счастливы люди той или иной страны или нет? В 2012 году резолюцию об учреждении такого дня поддержали представители всех 193 государств-членов ООН.

Одна из традиций этого дня – к этой дате подбивается мировой индекс счастья. На днях на сайте Zakon.kz прочла о том, что во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report), опубликованном 20 марта 2025 года, Казахстан занял 43-е место среди 147 стран. Это, кстати, лучший показатель по СНГ.

Россия в этом рейтинге заняла лишь 66-е место, Узбекистан – 53-е, а Кыргызстан оказался на 75-й строчке.

Финны восьмой год подряд признаны самой счастливой нацией на планете! Следом идут Дания и Исландия. Замыкает рейтинг счастливых стран Афганистан. По всему видать, что исламистскому движению «Талибан» сейчас не до счастья. Есть дела поважнее…

Доклад о счастье публикуется ежегодно с 2012-го.

Хотите знать, что учитывается при составлении рейтинга? В первую очередь, это валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, соцподдержка, неравенство, щедрость, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, чувство свободы для принятия ключевых жизненных решений, восприятие коррупции в правительстве и бизнесе. Согласитесь, серьезные критерии.

А вы сами-то счастливы? В последнее время появилось множество советов, как стать счастливее.

Самый простой совет: «Жизнь замечательна – замечайте!» Действительно, отмечайте для себя любую мелочь, фиксируйте позитивные моменты. Утром проснулись – спасибо Всевышнему, что дал возможность отдохнуть, разбудил и подарил еще один замечательный день!

Кто стал забывчив, тому неплохо завести записную книжку или блокнот, куда можно записывать приятные события дня, а также планировать день завтрашний, акцентируя внимание на благоприятном исходе дел.

Еще один универсальный совет: больше двигайтесь, ходите пешком, делайте простые, но приятные движения дома на коврике или тренажере. Не ленитесь – это главное!

Становится тепло – можно записаться в бассейн на плавание. Это же райское удовольствие в нашем жарком климате!

Знающие люди для поддержания в себе хорошего настроения настоятельно рекомендуют практиковать благодарность. Не воспринимайте все вокруг как должное. Никто нам ничем не обязан! Получил хорошее и доброе – поблагодари! Бога – в первую очередь, если молодой – маму с папой, если подрос – близкого человека, родных и друзей. Можно даже государство, в котором ты живешь! «А его-то за что?» – спросите вы. Да хотя бы за его миролюбивую политику. За мирное небо над головой. Да, мы – многовекторные. А кто сказал, что это плохо?!

Находите в течение суток небольшой отрезок времени лично для себя. Медитируйте: хоть вслух, хоть про себя. Это помогает сосредоточиться на самом важном. Ты начинаешь ценить то, что есть, и не зацикливаешься на том, чего у тебя нет. Это усиливает позитивное восприятие жизни.

Меньше шальных и греховных мыслей, постарайтесь быть подальше от бесовщины. Французский поэт Шарль Бодлер заметил: «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует».

Что же еще нужно, чтобы стать счастливее? Очевидно, целеустремленность. Четкое понимание того, чего ты хочешь достичь в этой жизни. Это наполняет ее смыслом. Так легче, интереснее, осознаннее.

Важно ли для ощущения счастья быть богатым? Уверена, что да! Но это в теории, а на практике мы и без денег умудряемся быть счастливыми…

И самое важное для ощущения себя счастливым – это возможность заниматься любимым делом, видеть плоды своего труда.

От всей души желаю вам быть счастливыми!

Фарида Шарафутдинова