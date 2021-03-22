Наурыз начинается в Шымкенте!

Аким Шымкента вместе с жителями вышел на праздничный субботник. Задача главная — посадить как можно больше деревьев.

Виды саженцев самые разные. Сажают деревья чиновники, коммунальщики, жители района, журналисты и волонтеры. Кстати, от телекомпании Отырар мы посадили два дерева. Как и остальные обещаем, что будем за ними ухаживать и регулярно поливать.

«На самом деле пришло время новых перемен! Коронавирус не дает праздновать, но не может повлиять на настроение большинства жителей. Впереди много всего хорошего, я верю, что мы преодолеем все преграды. С праздником!», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Шымкент встречает Наурыз несмотря на неблагоприятную ситуацию с коронавирусом. Но праздничное настроение никто не отменял, правда местные власти призывают всех, быть бдительными!

Шуддин Саидов