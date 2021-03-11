Авиационные власти Казахстана и авиакомпании обсудили актуальные вопросы развития отрасли.

На площадке Авиационной администрации Казахстана состоялась вторая встреча c представителями авиакомпаний по вопросам стратегического развития авиационной отрасли. В мероприятии приняли участие руководители отечественных авиакомпаний Air Astana, SCAT, Prime Aviation, Казавиаспас, Qazaq Air, сообщает Комитет гражданской авиации.

В своем выступлении Генеральный директор ААК Питер Гриффитс подвел итоги деятельности ААК за 2020 год и рассказал перспективы развития на 2021-2025 гг. «Авиация восстанавливается после спада, вызванного пандемией. По мере того, как авиационная отрасль возвращается к полноценной работе, мы в AAK будем полноценно реализовывать нашу программу под девизом «Человеческая жизнь превыше всего», направленную на выявление и устранение рисков в сфере безопасности полетов, на основе фактических данных и контроля в сочетании с лучшими международными практиками».

Казахстанскими авиационными властями продолжатся работы по минимизации последствий пандемии и восстановлению отрасли гражданской авиации. На основании рекомендаций ИКАО выпущены соответствующие документы ААК по вопросу продления сроков действий сертификатов и свидетельств.

За 2020 год Авиационной администрацией Казахстана обработано 5338 государственных услуг, из них — 2954 свидетельств авиационного персонала, 1491 удостоверений членам экипажа, 154 сертификатов лётной годности, 86 сертификатов регистрации воздушных судов, 22 сертификатов годности аэродрома, 14 сертификатов эксплуатантов и другие. В целом, за 2020 год ААК проведено 458 инспекционных проверок, выявлены более 5000 нарушений.

В ближайший год в авиационной отрасли планируется подготовка к проведению аудита ИКАО и последующему аудиту FAA для получения категории CAT1 в конце 2023 года. Сроки подачи заявки сдвигаются в связи с пандемией, вызванной COVID-19, с невозможностью выполнять полеты в США из-за ограничительных мер.

Всего по итогам прошлого года авиакомпаниями было перевезено 5,5 млн. человек, что на 36% меньше 2019 года. На снижение статистических показателей повлияло временное приостановление и сокращение полетов в прошлом году в связи с распространением пандемии коронавируса. На сегодняшний день полностью возобновлены все внутренние авиарейсы по 45 маршрутам с частотой 590 рейсов в неделю. По международным направлениям поэтапно возобновлены рейсы в 14 стран (Турция, Корея, ОАЭ, Беларусь, Украина, Германия, Узбекистан, Кыргызстан, Египет, Россия, Грузия, Таджикистан, Мальдивы, Шри-Ланка) по 35 маршрутам с частотой 103 рейса в неделю.

В ходе встречи представителями авиакомпаний презентованы планы стратегического развития. Air Astana проинформировала об уменьшение ключевых рисков авиационной отрасли. В частности, речь шла о процедурах противообледенительной обработки, обслуживание в аэропортах, безопасности взлетно-посадочной полосы, слабое действие тормозов, а также о проблеме столкновения с птицами.

АО «Авиакомпания «SCAT» до 2030 года планирует приобретение и поставку до 20 самолетов Boeing. Авиаперевозчик намерен реализовать комплекс мероприятий по развитию мощнейшего авиатранспортного узла на базе нового аэропорта Шымкент. Завершить строительство терминала и аэропортового комплекса в 2021 году, успешно пройти сертификационное обследование и приступить к выполнению производственной деятельности в начале 2022 года. Авиакомпания в ближайшие годы планирует увеличить частоты на внутренних и международных направлениях, а также возобновить оперирование (Турция, Грузия, ОАЭ, Белоруссия, Россия, Монголия и другие страны).

АО «Казавиаспас» за предшествующий год совершено 1726 вылетов, из них 613 – по линии МЧС, 497 – санитарной авиации. В рамках Программы развития АО «Казавиаспас» планируется увеличение авиационного парка на 58 единиц к 2030 году. В текущем году будет поставлено 4 вертолета типа Ми-8.

Авиакомпания Qazaq Air обслуживает 104 разворотных рейсов в неделю по 22 маршрутам: 17 коммерческих и 6 субсидируемых. В 2020 году достигла своего предела выполнения летной программы на 5 воздушных судах. Дальнейший рост будет обеспечен за счет увеличения флота уже с 2021 года. Авиакомпания планирует развитие хаба Нур-Султан для межрегиональной стыковки, развитие новых и растущих регионов гг. Туркестан, Балхаш, Алаколь, Зайсан, организацию собственной базы технического обслуживания по стандарту EASA.

Авиакомпания Prime Aviation акцентировало внимание на развитии бизнес-авиации, повышение уровня безопасности полетов и культуры безопасности.

В ходе дискуссии участниками встречи высказан ряд других предложений по совершенствованию законодательного обеспечения развития казахстанской авиационной отрасли и актуальные вопросы текущих процессов стратегического развития. Так для всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в Казахстан, будут введены единые требования по обеспечению безопасности полетов. На сегодняшний день завершается разработка изменений в законодательство по внедрению требований для отечественных и иностранных авиакомпаний, которые будут совершать полеты в страны Европейского союза.

Авиационная администрация продолжит внедрение передовой европейской модели управления гражданской авиации и будет осуществлять надлежащий контроль и надзор за безопасностью полетов, а также принимать соответствующие меры по развитию авиаиндустрии. Будет разработан универсальный подход для всех авиакомпаний, оказана поддержка в достижении поставленных целей, задач и в преодолении ограничений.