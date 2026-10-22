Маулен Ашимбаев представил в Шымкенте книгу о реформах в Казахстане

В Шымкенте прошла презентация книги Маулена Ашимбаева «Смысл реформ: семь глав будущей истории Казахстана». Работа посвящена преобразованиям в стране, историческому опыту и возможным направлениям дальнейшего развития государства.

Во время презентации автор отметил, что современный мир переживает период масштабных изменений, когда привычные модели и международный порядок трансформируются. По его словам, в таких условиях странам важно не только адаптироваться к новым вызовам, но и использовать открывающиеся возможности.

«Сейчас мы живём в эпоху больших перемен. Мы видим, как мир выходит за рамки прежнего порядка и адаптируется к новым условиям. Такой переходный период имеет свои сложности и несёт определённые риски. Но для таких стран, как Казахстан, это также возможность повлиять на собственное будущее и определить направление дальнейшего развития», — отметил Маулен Ашимбаев.

В книге автор анализирует этапы развития Казахстана, проводимые реформы и происходящие в стране изменения. Отдельное внимание уделено тому, какое значение современные преобразования могут иметь для будущего государства.

Участники презентации также обсудили роль подобных работ в повышении политической грамотности и понимании общественных и государственных процессов.

Председатель территориального объединения профсоюзов «Центр профсоюзов города Шымкента» Бауыржан Алтеев отметил значение опыта людей, работавших в системе государственного управления.

«Опыт людей, которые имеют большой опыт в системе государственного управления, их мысли и мнение очень важны для общества и молодёжи», — сказал он.

В ходе встречи участники обсудили не только содержание книги, но и вопросы развития Казахстана в условиях глобальных изменений.