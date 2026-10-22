Жителей Шымкента приглашают бесплатно участвовать в спортивной лиге

В Шымкенте запустят новый спортивный проект SHYMKENT PARK LEAGUE, в рамках которого 11 городских парков будут соревноваться между собой в спортивных челленджах.

Жители смогут участвовать в утренних тренировках, выполнять различные упражнения и фиксировать свои результаты через приложение AI SPORT.

При этом посещать парк для участия необязательно. Выполнять задания можно самостоятельно в любом удобном месте и присоединяться к проекту в онлайн-формате. Участие бесплатное.

Соревнования продлятся 21 день — с 7 по 27 ноября. Присоединиться к спортивной лиге смогут жители старше 16 лет.

Регистрация участников стартует 23 октября в приложении AI SPORT. Для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать один из 11 городских парков и начать выполнять предложенные задания.

Поддерживать выбранный парк можно двумя способами — посещая утренние тренировки с инструкторами или занимаясь самостоятельно и фиксируя результаты в приложении.